На Сахалине из-за циклона приостановили движение междугородних автобусов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 марта. /ТАСС/. Движение междугородних автобусов в трех направлениях приостановили на Сахалине из-за циклона. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.

"19 марта с 14:30 местного времени до улучшения погодных условий приостановлено междугороднее автобусное сообщение по маршрутам: Южно-Сахалинск - Макаров, Южно-Сахалинск - Углегорск, Южно-Сахалинск - Поронайск. Главное управление МЧС России по Сахалинской области рекомендует жителям и гостям области скорректировать планы передвижения в соответствии с приведенной информацией", - сообщили в ведомстве.

По данным синоптиков, в ночь на вторник к югу Сахалина подойдет небольшой циклон. "Штормовой ветер ожидается на побережье, в Южно-Сахалинске - снег, ветер до 15 м/с. Улучшение погоды ожидается во вторник", - сказали ТАСС в Сахгидрометеоцентре.

По информации регионального противолавинного центра "Сахалинское УГМС", 20 марта на лавиноопасных участках Невельского и Холмского районов прогнозируют риск схода снежных масс. На остальной территории острова Сахалин нелавиноопасно, возможен сход одиночных лавин.

Ранее из-за шторма в Татарском проливе закрыли паромную переправу Холмск (Сахалинская область) - Ванино (Хабаровский край).