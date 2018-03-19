Более 3,5 тыс. человек вышли из Восточной Гуты утром в понедельник

ХАМУРИЯ /Сирия/, 19 марта. /ТАСС/. Более 3,5 тыс. человек вышли из Восточной Гуты через пункт пропуска Хамурия с утра понедельника, сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин.

"Более 3,5 тыс. человек вышли из Восточной Гуты через пункт пропуска Хамурия. Питанием на настоящий момент обеспечены более 2,5 тыс. человек", - сказал он.

Вечером в воскресенье представители Центра по примирению сообщали, что Восточную Гуту за время гуманитарных пауз покинули более 73 тыс. человек. Также отмечалось, что группировки "Фейлак ар-Рахман" и "Ахрар аш-Шам" согласились вывести формирования из анклава.

По поручению президента России Владимира Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля была введена ежедневная гуманитарная пауза с 9:00 до 14:00 местного времени (с 10:00 до 15:00 мск). В первые дни паузы были сорваны боевиками, террористы неоднократно обстреливали коридор, по которому должен осуществляться выход граждан. Также боевики силой удерживали население, угрожая расправой.