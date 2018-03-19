Конгресс США хочет запретить чиновникам заказывать свои портреты за госсчет

ВАШИНГТОН, 19 марта. /Корр. ТАСС Александр Пахомов/. Члены Палаты представителей Конгресса США, поддержав инициативу сенаторов, проголосовали за установление запрета на то, чтобы высокопоставленные чиновники оплачивали дорогостоящие написанные маслом портреты за счет бюджетных средств. Речь идет о президенте, вице-президенте, главах министерств и ведомств, а также о самих конгрессменах.

Как отметил накануне голосования в Палате представителей конгрессмен-республиканец Родни Блум, за прошедшие годы представители федерального правительства потратили на эти цели сотни тысяч долларов. "Средства налогоплательщиков должны инвестироваться в программы, которые принесут пользу им самим и нашей стране, а не в изображения членов кабинета, призванные потешить их самолюбие", - подчеркнул он.

По словам конгрессмена-демократа Мэтта Картрайта, "каждый доллар, который правительство тратит на реализацию тщеславных проектов государственных деятелей, - это тот доллар, который не был использован для улучшения жизни простых американцев".

Сенатор-республиканец Билл Кэссиди, комментируя, в свою очередь, одобренный нижней палатой Конгресса законопроект, заметил: "Государственный долг страны превысил уже $20 трлн. Нет оправдания разбазариванию сотен тысяч долларов на портреты правительственных чиновников".

Возмущение в обществе

Дискуссии в американском обществе о необходимости запретить оплату из бюджетных средств портретов чиновников ведутся уже не первый год. Еще в 2008 году репортеры газеты The Washington Post, проводившие собственное расследование, выяснили, что за полотна с изображением некоторых членов администрации бывшего в то время президентом Джорджа Буша - младшего правительство заплатило художникам в среднем по $50 тыс.

В ноябре 2012 года в газете The Washington Times появилась разоблачительная статья, в которой говорилось, что портрет бывшего министра ВВС США Майкла Донли обошелся налогоплательщикам в $41 тыс., а тогдашней руководительницы Агентства по охране окружающей среды Лизы Джексон - в $40 тыс.

В марте 2013 года телекомпания ABC сообщила, что администрация президента Барака Обамы потратила в 2011 и 2012 годах в общей сложности $400 тыс. на эти цели. Тогда же министерство обороны озвучило сумму, выплаченную за портрет покинувшего в феврале пост главы ведомства Леона Панетты, - $31,2 тыс.

Ряд членов Конгресса в апреле 2013 года, в частности Кэссиди, который в то время представлял штат Луизиана в нижней палате, предложил законодательно ограничить размер выплат из казны за каждый портрет $20 тыс. Остальную сумму чиновники должны были бы доплачивать из своего кармана. Но эта инициатива не получила поддержки со стороны других законодателей, многие из которых выступали за более радикальные меры.

Новые усилия

В сентябре 2017 года с подачи Кэссиди, который стал уже сенатором, доработанный проект Закона об отмене государственного финансирования написанных маслом портретов официальных лиц (EGO Act) все же был принят верхней палатой Конгресса. "Доллары налогоплательщиков должны идти на строительство дорог и развитие школ, а не на портреты, которые вряд ли кто-либо когда-нибудь увидит", - заявил тогда Кэссиди.

Документ, одобренный Палатой представителей, повторяет сенатский вариант, за исключением нескольких технических деталей, что, согласно законодательным процедурам, требует устранения разночтений и нового голосования в Сенате. Затем он поступит на подпись к президенту Дональду Трампу.