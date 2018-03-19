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Волгоградская область перейдет на местное время

Общество
19 марта, 10:01 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 19, марта. /ТАСС

После обработки 99% протоколов 58,82% избирателей высказались за перевод стрелок часов на один час вперед от московского времени

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© Валерий Матыцин/ТАСС

ВОЛГОГРАД, 19 марта. /ТАСС/. Жители Волгоградской области на областном референдуме предпочли перейти с московского времени на местное. После обработки 99% протоколов 58,82% избирателей высказались за перевод стрелок часов на один час вперед от московского времени, 40,17% - за сохранение в области московского времени. Об этом журналистам сообщила в понедельник пресс-секретарь областного избиркома Екатерина Кулешова.

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Референдум о переводе времени в Волгоградской области признали состоявшимся

"Обработано 99% протоколов, 58,82% избирателей выбрали в бюллетене позицию "да", предусматривающую переход на московское время плюс 1 час, 40,17% проголосовавших выбрали позицию "нет", предусматривающую сохранение московского времени", - сказала Кулешова. Она уточнила, что явка на референдуме составила 66,38%.

Ранее в облизбиркоме сообщали, что референдум признают состоявшимся, если в нем примут участие 50% от общего числа избирателей плюс 1 голос. Решение референдума должна утвердить Волгоградская областная дума и направить его в Госдуму.

Идею перевода стрелок часов начали активно обсуждать в регионе несколько лет назад. В середине октября 2017 года губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поддержал предложение членов региональной Общественной палаты о проведении референдума, по какому времени жить в регионе - московскому или местному, на один час позже.

21 декабря прошлого года Волгоградская областная дума приняла постановление о проведении областного референдума по переводу стрелок часов в регионе 18 марта 2018 года - в день проведения выборов президента России.

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