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Ректор ТПУ: объединение усилий вузов Томска позволит реализовать пилотный проект СНТР

Общество
19 марта, 12:01 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 19, марта. /ТАСС

Петр Чубик подчеркнул, что модель объединения томских высших учебных заведений под единым брендом позволит вузам сохранить юридические лица

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ТОМСК, 19 марта. /ТАСС/. Томские университеты, объединившись в своей работе, смогут реализовать планы по Стратегии научно-технологического развития РФ (СНТР), при этом юридически оставаясь самостоятельными учебными заведениями. Об этом ТАСС заявил председатель Совета ассоциации "Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций", ректор Томского политехнического университета (ТПУ) Петр Чубик.

"Выбор Томской области в качестве одного из пилотных регионов по реализации Стратегии научно-технологического развития России предоставляет уникальный шанс для ведущих томских университетов, и Томского политехнического в том числе. Я неоднократно говорил о том, что по своему совокупному потенциалу томские вузы и академические институты примерно равны МГУ - главному университету страны", - заявил Чубик.

Ректор считает, что пришло время воплощать в жизнь вполне реальную и жизнеспособную модель объединения томских высших учебных заведений под единым брендом - "Томский университет".

"Особенностью этой модели является то, что самостоятельные вузы, сохраняя отдельные юридические лица, объединяют часть своих ресурсов для решения общих задач. Ассоциация вузов "Томский университет" - это единые принципы образовательной политики, совместные глобально конкурентоспособные образовательные программы и научные исследования, целесообразное и взаимовыгодное объединение материальных, инфраструктурных, кадровых потенциалов и многое другое", - сказал ректор.

Он подчеркнул, что при этом сохраняется самостоятельность, уникальность и целостность каждого вуза. Вопрос управления - решаемый. Со временем в мире утвердится единый бренд - "Томский университет" (в англоязычном варианте - UniTomsk), что позволит позиционировать Томск в качестве одного из крупнейших научно-образовательных и инновационных центров не только в стране, но и в мире.

"Конечно, все мы, и Томский государственный университет, и ТПУ, и другие томские вузы, должны поступиться частью своих амбиций, но историю каждого томского университета у нас уже никто не отнимет, а шансом на новом этапе, при поддержке государства, начать создавать общую историю, внести весомый вклад в реализацию Стратегии научно-технологического развития России - обязательно нужно воспользоваться", - заявил ректор.

О стратегии

Стратегию научно-технологического развития России утвердил Владимир Путин 1 декабря 2016 года. Она направлена на формирование современной системы управления в области науки, технологий и инноваций, обеспечение инновационной привлекательности сферы исследований и разработок. Летом 2017 года кабмин утвердил план реализации стратегии на 2017 - 2019 годы.

В середине марта замминистра экономического развития России Олег Фомичев заявил, что в рамках Стратегии до 2030 года предусмотрен выбор пилотных регионов. Ими стали Новосибирская и Томская области. В рамках томской модели это базовый крупный университет, или, как в конкретном случае, ассоциация вузов и стартап-комьюнити вокруг них как основа для инновационного развития.

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