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На Ямале из-за ухудшения погоды закрыли один из четырех автозимников

Общество
19 марта, 10:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

На зимнике Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале организовали частичный проезд транспорта

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Одну из четырех зимних автомобильных дорог Уренгой - Красноселькуп в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) закрыли для проезда из-за ухудшения погодных условий. Частичный проезд из-за метели организовали на зимнике Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале, сообщили в понедельник в пресс-службе губернатора региона.

"На работу зимних автомобильных дорог регионального значения ЯНАО влияют переменчивые погодные условия. С 11:00 по местному времени [9:00 мск] закрыто движение по автозимнику Уренгой - Красноселькуп, его протяженность - 132 км. При температуре минус 10 градусов на автозимниках вводится особый режим работы. Несущая способность снежного полотна снижается, в некоторых случаях дорогу могут закрыть для проезда автомобилей массой и до 3,5 тонн", - сообщили в пресс-службе.

По данным подрядчика, на зимнике минус шесть градусов, порывы ветра достигают 16 м/с, техника ведет работы по расчистке. "Участок Аксарка - Салемал зимника Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале открыт для проезда полноприводного транспорта массой до 20 тонн. Остальные участки зимника закрыты. Протяженность зимника - 167,4 км", - уточнили в пресс-службе.

В подрядной организации пояснили, что на этом зимнике проезжую часть также расчищают после метели. "На зимнике Салехард - Надым с 11:00 по местному времени [9:00 мск] открыто движение для всех видов транспорта массой до 30 тонн, протяженность зимника - 176,5 км. Открыт для проезда полноприводного транспорта массой до 30 тонн зимник Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги [в границах ЯНАО]", его протяженность - 314 км", - добавили в пресс-службе.

Всего на региональных зимних автомобильных дорогах в понедельник работает 40 единиц техники, задействованной в патрулировании и расчистке проезжей части зимников.

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