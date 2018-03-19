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Путин поручил выделить 1,12 млрд рублей в рамках подготовки к Универсиаде в Красноярске

Общество
19 марта, 10:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Кабмину и властям Красноярского края также поручено проконтролировать установку медицинского оборудования для "Краевой клинической больницы"

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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ до 20 апреля выделить 1,12 млрд рублей Сибирскому федеральному университету для подготовки его помещений к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений по итогам совещания по вопросу подготовки Универсиады-2019, опубликованном на сайте Кремля.

"В целях выполнения правительственных гарантий, данных Международной федерации студенческого спорта (FISU) в связи с подготовкой к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске <...> [поручаю] правительству РФ обеспечить выделение в 2018 году дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета в объёме 1,12 млрд рублей на проведение текущего и капитального ремонта имущества, закрепленного за федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования "Сибирский федеральный университет", включая дооснащение общежитий и благоустройство территории, а также на проведение капитального ремонта наружных инженерных сетей объектов, находящихся на территории Деревни Универсиады", - говорится в поручении. Сроком его исполнения установлено 20 апреля 2018 года.

Кроме того, кабмину и властям Красноярского края поручено "обеспечить контроль за поставкой, монтажом и наладкой в установленные сроки медицинского оборудования для оснащения краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Краевая клиническая больница".

Помимо этого, президент распорядился подготовить предложения "по приобретению автобусов туристского класса и организации транспортного сообщения между международным аэропортом Красноярск (Емельяново) и городом Красноярском в целях обеспечения перевозок зрителей мероприятий, проводимых в рамках Универсиады" и "по финансированию реконструкции объектов аэродромной инфраструктуры Емельяново, включая удлинение магистральной рулежной дорожки, а также завершения строительства первой линии метрополитена в Красноярске".

Путин также поручил проработать создание на базе многофункциональных спортивных комплексов "Сопка" и "Радуга" федерального училища олимпийского резерва по зимним видам спорта, а также по передаче части объектов Универсиады Сибирскому федеральному университету.

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Красноярский край Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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