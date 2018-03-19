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В Дагестане за два года направят более 1 млрд рублей на строительство ясель-садов

Общество
19 марта, 10:35 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 19, марта. /ТАСС

По словам консультанта минобрнауки Дагестана Хадижат Алиевой, строительство ясли-садов позволит разгрузить очередь в детские сады

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МАХАЧКАЛА, 19 марта. /ТАСС/. Около 20 ясель-садов планируют построить в ближайшие два года в Дагестане. На эти цели выделят более 1 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства образования и науки республики.

"Новые дошкольные образовательные организации для детей в возрасте от двух месяцев будут строиться в Дагестане в 2018 и 2019 годах. На их строительство в рамках реализации госпрограммы РФ "Развитие образования" республике будет выделено более одного миллиарда рублей", - сказал представитель ведомства.

По его словам, всего в течение 2 лет в Дагестане построят 18 ясель-садов на 1,6 тыс. мест, где 820 мест - для детей от двух месяцев до трех лет.

"Строительство ясли-садов позволит разгрузить очередь в детские сады, в которой на сегодняшний день у нас состоят более 30 тысяч детей. Десять тысяч из них - это дети от ноля до трех лет", - сообщила консультант минобрнауки Дагестана Хадижат Алиева.

Госпрограмма РФ "Развитие образования" разработана в рамках Десятилетия детства, объявленной указом президента России Владимира Путина в мае 2017 года. Согласно распоряжению правительства РФ, в 82 субъектах страны построят более 7200 новых яслей. Министерство образования и науки РФ планирует направить на это 49 млрд рублей из госбюджета.

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