В Дагестане за два года направят более 1 млрд рублей на строительство ясель-садов

МАХАЧКАЛА, 19 марта. /ТАСС/. Около 20 ясель-садов планируют построить в ближайшие два года в Дагестане. На эти цели выделят более 1 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства образования и науки республики.

"Новые дошкольные образовательные организации для детей в возрасте от двух месяцев будут строиться в Дагестане в 2018 и 2019 годах. На их строительство в рамках реализации госпрограммы РФ "Развитие образования" республике будет выделено более одного миллиарда рублей", - сказал представитель ведомства.

По его словам, всего в течение 2 лет в Дагестане построят 18 ясель-садов на 1,6 тыс. мест, где 820 мест - для детей от двух месяцев до трех лет.

"Строительство ясли-садов позволит разгрузить очередь в детские сады, в которой на сегодняшний день у нас состоят более 30 тысяч детей. Десять тысяч из них - это дети от ноля до трех лет", - сообщила консультант минобрнауки Дагестана Хадижат Алиева.

Госпрограмма РФ "Развитие образования" разработана в рамках Десятилетия детства, объявленной указом президента России Владимира Путина в мае 2017 года. Согласно распоряжению правительства РФ, в 82 субъектах страны построят более 7200 новых яслей. Министерство образования и науки РФ планирует направить на это 49 млрд рублей из госбюджета.