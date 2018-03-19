Дудь напомнил Грудинину об обещании сбрить усы

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Видеоблогер Юрий Дудь напомнил кандидату от КПРФ Павлу Грудинину о его обещании сбрить усы в случае, если тот не наберет на выборах президента России больше 15% голосов.

Интервью блогера с Грудининым было опубликовано на YouTube 6 февраля 2018 года и на данный момент имеет более 5,8 млн просмотров. В нем Дудь предложил Грудинину заключить пари: если тот набирает на выборах больше 15% голосов, блогер бреется налысо, а если меньше - кандидату от КПРФ придется сбрить усы. "Договорились", - ответил на это предложение Грудинин, признавшись, что никто никогда не видел его без усов.

Публикация от Юрий Дудь (@yurydud) 18 Мар 2018 в 10:25 PDT

В понедельник Дудь опубликовал на своей странице в Instagram фотографию с советской бритвой "Юбилейная" с комплектом бритвенных лезвий "Балтика", напоминая таким образом кандидату от КПРФ о данном им обещании.

После обработки 99,84% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий Грудинин занимает второе место с 11,8% голосов. Действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 76,66% голосов. Всего на этот пост претендовали восемь кандидатов.