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Дудь напомнил Грудинину об обещании сбрить усы

Общество
19 марта, 11:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Кандидат от КПРФ проиграл блогеру пари, набрав менее 15% голосов на выборах

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Юрий Дудь

Юрий Дудь

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Видеоблогер Юрий Дудь напомнил кандидату от КПРФ Павлу Грудинину о его обещании сбрить усы в случае, если тот не наберет на выборах президента России больше 15% голосов.

Интервью блогера с Грудининым было опубликовано на YouTube 6 февраля 2018 года и на данный момент имеет более 5,8 млн просмотров. В нем Дудь предложил Грудинину заключить пари: если тот набирает на выборах больше 15% голосов, блогер бреется налысо, а если меньше - кандидату от КПРФ придется сбрить усы. "Договорились", - ответил на это предложение Грудинин, признавшись, что никто никогда не видел его без усов.

Публикация от Юрий Дудь (@yurydud)

В понедельник Дудь опубликовал на своей странице в Instagram фотографию с советской бритвой "Юбилейная" с комплектом бритвенных лезвий "Балтика", напоминая таким образом кандидату от КПРФ о данном им обещании.

После обработки 99,84% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий Грудинин занимает второе место с 11,8% голосов. Действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 76,66% голосов. Всего на этот пост претендовали восемь кандидатов.

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Персоны
Грудинин, Павел Николаевич
Страны
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