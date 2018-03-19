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Песков не стал советовать Грудинину, сбривать ли тому усы после проигранного пари

Общество
19 марта, 12:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Представителю Кремля также напомнили о том, что в 2014 году он сам проиграл спор с дочерью и сбрил усы

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Юрий Машков/ТАСС

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от совета кандидату на пост главы государства Павлу Грудинину о том, как тому поступить со своими усами, которые кандидат от КПРФ обещал сбрить, если наберет на выборах менее 15% голосов.

"Я не могу в личном плане таких советов давать, не имею на это права", - заявил журналистам Песков, отвечая на вопрос, какой совет он дал бы Грудинину в этой ситуации. "Это [выполнения условий пари] может потребовать только тот, кому он [Грудинин] обещал [сбрить усы]", - добавил пресс-секретарь.

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Пескову напомнили, что он сам в 2014 году проиграл спор с дочерью и сбрил свои усы, и спросили, сложно ли было тогда исполнить свое обещание. "Легко", - ответил он.

Ранее видеоблогер Юрий Дудь напомнил Грудинину о его обещании сбрить усы в случае, если тот не наберет на выборах президента России больше 15% голосов. В понедельник, когда уже стали известны предварительные итоги голосования, Дудь опубликовал на своей странице в Instagram фотографию с советской бритвой "Юбилейная" с комплектом бритвенных лезвий "Балтика".

Публикация от Юрий Дудь (@yurydud)

Интервью блогера с Грудининым было опубликовано на YouTube 6 февраля 2018 года и на уже имеет более 5,8 млн просмотров. В нем Дудь предложил Грудинину заключить пари: если тот набирает на выборах больше 15% голосов, блогер бреется налысо, а если меньше - кандидату от КПРФ придется сбрить усы.

После обработки 99,84% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий по выборам президента РФ Грудинин занимает второе место с 11,8% голосов. Действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 76,66% голосов. Всего на этот пост претендовали восемь кандидатов.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Грудинин, Павел Николаевич
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