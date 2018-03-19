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Умер экс-глава католической церкви Шотландии кардинал Кит О'Брайен

Общество
19 марта, 13:31 UTC+3 ВАТИКАН ВАТИКАН 19, марта. /ТАСС

Ранее почетный архиепископ Сент-Эндрюса и Эдинбурга был уличен в педофилии

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ВАТИКАН, 19 марта. /ТАСС/. Шотландский кардинал Кит О'Брайен, почетный архиепископ Сент-Эндрюса и Эдинбурга, скончался в понедельник. Об этом сообщила служба печати Святого престола.

В сообщении ватиканской пресс-службы напоминается, что только два дня назад иерарху исполнилось 80 лет, а также что он не принимал участия в последнем конклаве в 2013 году, на котором Папой Римским был избран Франциск, поскольку находился "в молитвах и покаянии". В феврале того же года О'Брайен был уличен в преступлениях сексуального характера. Глава католической церкви Шотландии признал, что его поведение "было ниже стандартов, которые ожидаются от священника, архиепископа и кардинала" и отрекся от своего титула.

По данным британских СМИ, кардинал О'Брайен был вынужден уйти в отставку по требованию Папы Римского Бенедикта XVI после того, как обвинившие его в домогательствах священники обратились с жалобами в Ватикан.

Скандалы вокруг массовых случаев педофилии среди католических священников в разных странах и попыток церковных иерархов покрывать эти преступления разразились несколько лет назад именно во время понтификата Бенедикта XVI - предшественника Франциска. По одной из версий, это послужило одной из причин отречения понтифика в 2013 году. Нынешний глава Римско-католической церкви неоднократно осуждал священников, совершающих сексуальные надругательства над малолетними прихожанами. Франциск также признавал, что Церковь опоздала с принятием мер для недопущения таких преступлений.

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Франциск (Папа Римский) Бенедикт XVI (Папа Римский)
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