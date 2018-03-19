Уникальный дубовый иконостас появится в московском храме

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Трехсотлетний дуб, упавший после урагана в 2017 году, стал основой для иконостаса храма в честь 12 апостолов в столичном районе Ховрино, который возводится по "Программе-200". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба депутата Госдумы Владимира Ресина, который курирует реализацию данной программы.

"Это был один из старейших дубов Москвы, росший у некрополя Донского монастыря. Когда он после прошлогоднего урагана рухнул, мы передали ценную древесину приходу храма 12 апостолов - пусть частичка нашей 300-летней истории переместится в новый храм", - приводятся в сообщении слова епископа Бронницкого Парамона.

Храм в честь 12 апостолов - один из самых необычных в программе. Он возводится из лиственницы по традиционным технологиям.

"Храм в Ховрино интересен своим техническим решением и по конструктивным особенностям. Четверик размером 11 на 11 квадратных метров сделан без единой опоры благодаря системе клееных балок, поддерживающих конструкцию. Балки особые - со стальной начинкой. Таких технологий в столице еще не применяли. Это позволило деревянный храм сделать значительно больших размеров", - подчеркнул Ресин.

В настоящее время на храм уже установлены крест и купол, заканчивается внутренняя отделка помещений. Работу над иконостасом ведут мастера Троице-Сергиевой лавры.

Программа строительства новых православных храмов в спальных районах Москвы была начата в 2011 году. За это время, по данным Московской патриархии, было возведено порядка 50 каменных храмов, еще 28 храмов находятся в процессе стройки, на некоторых площадках действуют временные деревянные храмы. Участки для храмов подбираются исходя из обращений верующих, строительство ведется исключительно на пожертвования.