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Школы и детсады в трех районах Саратовской области закрылись на карантин из-за гриппа

Общество
19 марта, 14:26 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 19, марта. /ТАСС

В минздраве области порекомендовали особенно внимательно следить за здоровьем детей

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САРАТОВ, 19 марта. /ТАСС/. Карантин из-за массового заболевания гриппом и ОРВИ ввели в школах и детских садах в трех районах Саратовской области, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

"В целях сдерживания эпидемического процесса по ОРВИ и гриппу полностью приостановлены занятия в одной школе Ивантеевского района, в одном дошкольном детском образовательном учреждении Самойловского района. А также частично приостановлены занятия в 5 классах в школе Питерского района", - пояснили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что в целом по области за прошедшую неделю зарегистрировано 17599 случаев острых респираторных вирусных инфекций, заболеваемость ОРВИ выше порогового уровня на 25,6%. В том числе в возрастной группе от 3 до 6 лет на 19,9%.

В минздраве области порекомендовали особенно внимательно следить за здоровьем детей: не посещать места большого скопления людей и при малейших признаках заболевания у ребенка не допускать его общения с другими детьми.

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