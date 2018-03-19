Грудинин обещает сбрить усы, если Дудь признает, что выборы прошли честно

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин пообещал сбрить усы, если видеоблогер Юрий Дудь, с которым он поспорил на этот счет, признает, что прошедшие выборы прошли честно.

"Встретимся с Юрием Александровичем [Дудем], и если он признает, что эти выборы были честными, я сразу же при нем побреюсь", - сказал Грудинин в понедельник журналистам.

Ранее видеоблогер напомнил Грудинину о его обещании сбрить усы в случае, если тот не наберет на выборах президента России больше 15% голосов. В понедельник, когда уже стали известны предварительные итоги голосования, Дудь опубликовал на своей странице в Instagram фотографию с советской бритвой "Юбилейная" с комплектом бритвенных лезвий "Балтика".

Публикация от Юрий Дудь (@yurydud) 18 Мар 2018 в 10:25 PDT

Интервью блогера с Грудининым было опубликовано на YouTube 6 февраля 2018 года и на данный момент уже имеет более 5,8 млн просмотров. В нем Дудь и предложил Грудинину заключить пари. В случае своего проигрыша блогер был бы должен побриться налысо.

После обработки 99,84% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий по выборам президента РФ Грудинин занимает второе место с 11,8% голосов. Действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 76,66% голосов. Всего на этот пост претендовали восемь кандидатов.