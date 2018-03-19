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В Волгоградской области и Калмыкии из-за ледяного дождя закрыли три автотрассы

Общество
19 марта, 14:48 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 19, марта. /ТАСС

Ограничения коснулись автодорог А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский, участка Р-22 от Волгограда в направлении Астрахани, а также подъездной дороги от Р-22 "Каспий" к Элисте

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 марта. /ТАСС/. Движение общественного и грузового транспорта ограничили на трех автотрассах в Волгоградской области и Калмыкии из-за сильного ледяного дождя, сообщает в понедельник пресс-служба ФКУ Упрдор "Азов".

"В связи с неблагоприятными погодными условиями [сильный ледяной дождь] на трех федеральных трассах в Волгоградской области с 13:20 закрыт проезд для общественного и грузового транспорта. Ограничения коснулись автодорог А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский, участка Р-22 от Волгограда в направлении Астрахани, а также подъездной дороги от Р-22 "Каспий" к городу Элиста", - говорится в сообщении.

На подъезде к Элисте проезд также ограничили на территории Калмыкии (до 202-го километра, поселок Ергенинский). Покрытие автодорог противогололедными материалами обрабатывают 30 машин.

По данным синоптиков, в Волгоградской области и Калмыкии местами ожидается снег, в отдельных районах - туман, гололед, налипание мокрого снега. Температура воздуха днем в Волгоградской области местами до 9 градусов мороза, в Калмыкии - около 5 градусов тепла.

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