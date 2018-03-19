Глава столичного ГСУ СК рассказал о возможном создании единой службы следствия

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Руководитель ГСУ СК РФ по Москве Александр Дрыманов рассказал о том, что будет создан единый следственный орган, объединяющий полномочия СК, следствия МВД и ФСБ.

"В данный момент как в басне о лебеде, раке и щуке ведомства повторяют полномочия друг друга, поэтому я выражаю уверенность, что такой орган будет создан", - сказал Дрыманов. Отвечая на вопрос, ведется ли работа по изменению законодательства, он ответил: "Безусловно".

Ранее рассматривалась возможность создания в России единого следственного органа, который бы объединил следствие, находящееся в ведении разных правоохранительных органов. После ликвидации ФСКН в 2016 году следственные подразделения, помимо СК, остались в МВД и ФСБ. При этом следователи МВД расследуют порядка 90% всех уголовных дел, Следственный комитет расследует наиболее тяжкие виды преступлений, следователи ФСБ расследуют небольшой сегмент уголовных дел, связанных с вопросами государственной безопасности. При этом СК РФ является вневедомственным следственным органом, подчиняющимся президенту России.

14 октября 2017 года, выступая с лекцией в Московском государственном юридическом университете им. О. Е. Кутафина, председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что не считает необходимым создавать единый следственный комитет, который объединил бы все следственные органы. Тогда же он высказал мнение, что СК России должен остаться в нынешнем формате, который является оптимальным.