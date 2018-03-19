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Медведев подписал документы о выделении на поддержку медицины более 10,5 млрд рублей

Общество
19 марта, 14:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Премьер-министр также распорядился выделить из резервного фонда кабмина 2,5 млрд рублей на меры по повышению квалификации врачей

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал блок документов о выделении на поддержку медицинской сферы более 10,5 млрд рублей. Как заявил он на совещании с вице-премьерами, в частности, подписан документ о выделении из резервного фонда кабмина 2,5 млрд рублей на меры по повышению квалификации врачей.

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"Этот документ касается распределения трансфертов из резервного фонда правительства, речь идет о довольно значительных средствах, мы выделяем 2,5 млрд рублей на то, чтобы врачи могли постоянно повышать свою квалификацию. На эти деньги будет закуплено оборудование для 75 симуляционных центров", - сказал Медведев. Он добавил, что часть средств пойдет на развитие интернет-портала непрерывного медицинского и фармацевтического образования.

Кроме того, по словам премьер-министра, еще 4 млрд 350 млн рублей получат 84 региона на обезболивающие средства, препараты для дыхательной системы, которые применяются при паллиативной медицинской помощи, а также на организацию патронажной службы. Премьер-министр также сообщил, что правительство дополнительно выделит 3,8 млрд рублей на обеспечение лекарствами людей с инвалидностью. Эти средства планируется распределить в 2018 году по всем субъектам РФ, а также в город Байконур.

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