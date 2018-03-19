Парк львов в Крыму примет трех цирковых медведей, найденных на автостоянке в Самаре

САМАРА, 19 марта. /ТАСС/. Парк львов "Тайган" в Крыму в ближайшее время примет трех цирковых медведей, найденных ранее на автостоянке в Самаре. Об этом ТАСС в понедельник сообщил учредитель парка "Тайган" Олег Зубков.

"Мы готовы принять этих медведей из Самары, ждем их. Как только документы будут готовы, их привезут. У нас много медведей в парке, примем и этих, им у нас будет хорошо", - сказал Зубков.

9 марта жители Самары разместили в соцсетях сообщения об обнаружении на автостоянке в Куйбышевском районе города клеток с четырьмя медведями - тремя бурыми и одним краснокнижным гималайским. Как предположили горожане, животных мог оставить какой-нибудь цирк. Как позже выяснилось, у медведей есть хозяин и раньше они действительно выступали в цирке. Животных перевезли в теплый ангар около самарского зоопарка, их осмотрели ветеринары.

Как сообщила ТАСС руководитель инициативной группы по спасению медведей жительница Самары Ангелина Гриневич, ей удалось договориться с руководством парка львов "Тайган" принять самарских медведей.

"Парк готов был забрать всех четырех животных, но хозяин медведей согласился отдать лишь трех бурых. Сейчас нужно оформить документы. Самарский цирк предложил помочь с транспортировкой, но на это нужно порядка 150 тысяч рублей, средства собирают волонтеры, треть суммы уже есть", - сказала Гриневич. Она подчеркнула, что жизнь остающегося в Самаре 23-летнего гималайского медведя Фимы не останется без общественного контроля.

Парк львов "Тайган" - крупнейший в Европе питомник львов и других животных, в основном крупных млекопитающих. На данный момент на территории парка свободно проживают более 70 львов, свыше 50 тигров, а также сотни других животных, в том числе медведи, верблюды, леопарды. Питомник расположен в Белогорском районе Крыма, на берегу Тайганского водохранилища. Занимает 32 га, примерно 20 га отведено под сафари-парк львов, на остальной территории размещены стационарный и детский зоопарки.