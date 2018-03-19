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В Ростове-на-Дону вспоминают жертв авиакатастрофы 2016 года

Общество
19 марта, 15:34 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 19, марта. /ТАСС

Цветы к памятнику "Прерванный полет" возложили министр транспорта региона и специалисты, участвовавшие в организации ликвидации последствий крушения Boeing 737-800

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 марта. /ТАСС/. Жители Ростова-на-Дону, городские и региональные власти, родственники погибших несут цветы к памятнику жертвам авиакатастрофы, которая произошла два года назад с самолетом Boeing 737-800, летевшим из Дубая, передает корреспондент ТАСС.

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Трагедия в Ростове-на-Дону: что известно о катастрофе Boeing

С утра к памятнику "Прерванный полет", который установлен рядом со зданием бывшего аэропорта Ростова-на-Дону, начали нести цветы и мягкие игрушки.

"Я приехал рано, уже достаточное количество цветов", - сказал корреспонденту ТАСС один из родственников погибших, не назвавший своего имени, который также принес цветы.

Как сообщили ТАСС в управлении информационной политики правительства Ростовской области, цветы возложили также министр транспорта региона Андрей Иванов и специалисты, участвовавшие в организации ликвидации последствий авиакатастрофы.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Flydubai 19 марта 2016 года завершал регулярный пассажирский рейс из Дубая в Ростов-на-Дону. В течение двух часов при сложных погодных условиях экипаж предпринял две попытки захода на посадку в аэропорту Ростова-на-Дону. После второй неудачной попытки во время набора высоты лайнер начал резкое снижение и на большой скорости рухнул на ВПП аэропорта. Погибли все находившиеся на его борту 62 человека - 55 пассажиров (в т. ч. 44 гражданина РФ) и семь членов экипажа.

Иски к Boeing и Flydubai

Ранее, 16 марта, адвокат Всеволод Сазонов, представляющий интересы родственников погибших, сообщил о подаче иска в районный суд Ростова-на-Дону к перевозчику и производителю лайнера о взыскании компенсаций. Третьими лицами привлекли Межгосударственный авиационный комитет (МАК) и Росавиацию.

В ноябре 2017 года Всеволод Сазонов сообщал ТАСС, что родственники нескольких жертв катастрофы подали в суд ОАЭ иск о взыскании компенсаций с авиакомпании Flydubai, он принят к рассмотрению. По словам Сазонова, Flydubai и страховая компания до сих пор не предложили "ни одного законного возмещения" родственникам, несмотря на то, что, по имеющимся данным, "самолет был застрахован на несколько сотен миллионов долларов" - большинству семей "были заплачены компенсации, не превышающие $10-20 тыс.

Тогда же в пресс-службе авиакомпании Flydubai сообщили, что перевозчик стремится предоставить справедливые компенсации семьям пассажиров самолета Boeing 737-800.

Как сообщил адвокат, слушание по делу в суде Объединенных Арабских Эмиратов продолжается до сих пор, так как "официального заключения о том, что имеется вина перевозчика авиакомпании Flydubai, нет, есть промежуточный отчет по результатам расследования авиационного происшествия Межгосударственного авиационного комитета (МАК)".

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