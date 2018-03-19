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Первая в Карачаево-Черкесии школа проектных менеджеров откроется в апреле

Общество
19 марта, 16:53 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 19, марта. /ТАСС

Прием заявок на обучение в школе завершится 6 апреля

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ЧЕРКЕССК, 19 марта. /ТАСС/. Школа проектных менеджеров, в рамках которой организуют обучение по основам управления инвестиционными проектами, откроется в апреле в Карачаево-Черкесии. Об этом в понедельник сообщил ТАСС представитель одного из организаторов школы, исполняющий обязанности руководителя Молодежной биржи труда Ибрагим Тоторкулов.

По его словам, в рамках школы организуют различные семинары, лекции, тренинги по основам управления инвестиционными проектами. Школа будет работать с 10 по 27 апреля. В понедельник начался прием заявок, который завершится 6 апреля. На первом этапе претенденты должны прислать свое резюме, затем пройти собеседование.

"Участниками школы проектных менеджеров, проводимой в регионе впервые, станут 20 жителей республики в возрасте от 18 до 35 лет. Три лучших слушателя три месяца будут стажироваться в АО "Корпорации развития Карачаево-Черкесии" и получат перспективу дальнейшего трудоустройства в компании", - сказал Тоторкулов.

Он отметил, что в рамках обучения запланированы также "встречи с интересными экспертами, руководителями учреждений и ведомств КЧР, а также выезды на инвестиционные площадки республики, где реализуются крупные проекты".

Занятия в школе проектных менеджеров проводятся РГБУ "Молодежная биржа труда" совместно с Корпорацией развития Карачаево-Черкесии.

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