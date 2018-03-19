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Школьники Тульской области досрочно уйдут на каникулы из-за эпидемии гриппа и ОРВИ

Общество
19 марта, 16:13 UTC+3 ТУЛА ТУЛА 19, марта. /ТАСС

В области зарегистрировано превышение эпидемического порога на 68,6%

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ТУЛА, 19 марта. /ТАСС/. Во всех школах Тульской области по рекомендации регионального управления Роспотребнадзора весенние каникулы начнутся досрочно, с 20 марта. Это связано с превышением эпидпорога по заболеваемости гриппом и ОРВИ на 68,6%, сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства.

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"В области зарегистрировано превышение эпидемического порога по заболеваемости гриппом и ОРВИ на 68,6%. Заболеваемость обусловлена прежде всего взрослым населением, пороги среди которого превышены на 72%. Чтобы не допустить распространения болезней среди детей мы обратились в правительство Тульской области с предложением перенести начало весенние каникул на неделю раньше, с 20 марта. Правительством принято соответствующее решение", - сказали в пресс-службе.

В министерстве образования региона информацию подтвердили, пояснив, что направили рекомендации об изменении сроков каникул директорам школ. "Эта эффективная профилактическая мера в период высокого риска заражения позволит защитить детей, при этом она не отразится на самом образовательном процессе. Весь объем учебных часов будет сохранен", - отметили в министерстве.

По данным тульского Роспотребнадзора, на прошедшей неделе из-за случаев заболевания гриппом и ОРВИ карантин вводили в одной школе, занятия отменяли в шести классах трех школ и трех группах двух детских садов.

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