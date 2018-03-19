Учебники "Технология" в РФ впервые включат разделы о работе на 3D-принтере и чтении СМИ

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Современные пособия по предмету "Технология", разработанные корпорацией "Российский учебник" (единственный входит по предмету в федеральный перечень Минобрнауки РФ), станут доступны в сентябре 2018 года. Они будут содержать 14 новых разделов, в рамках которых школьники, в частности, впервые начнут обучаться работе на 3D-принтере, постигать суть нанотехнологий, квантовых компьютеров и грамотно воспринимать средства массовой информации. Об этом ТАСС сообщила автор учебно-методического комплекта (УМК) по технологии, который издает корпорация "Российский учебник" (КРУ), заведующая кафедрой дизайна и художественного образования Брянского государственного университета, кандидат педагогических наук Наталья Синица.

"Обучение работе с 3D-принтером, знакомство со станками с ЧПУ [числовым программным управлением] и автоматизацией производства есть в рамках раздела "Современные информационные технологии" в новейших учебниках, которые корпорация "Российский учебник" готовит к выходу в сентябре этого года", - раскрыла планы издательства Синица.

Технологическое будущее - в школьных учебниках

Фактически учебники должны погрузить школьников в недалекое будущее и развить те познания, которые подготовят их к новым этапам технологической революции. Речь, в частности, о квантовом компьютере - одном из наиболее перспективных направлений развития вычислительной техники.

Другое новое веяние, продиктованное уже наступившими современными реалиями, - параграфы о технологиях в сфере СМИ. "Они раскроют элементы отрицательного воздействия средств массовой информации на мнения и поведение людей, научат осуществлять мониторинг, исследование СМИ и ресурсов интернета", - пояснила разработчик.

Помимо упомянутых сфер, - современный рынок труда и профессиональное самоопределение, технологии творческой и опытнической деятельности, в области энергетики, быта, транспорта, медицины, социальных коммуникаций, индустрия питания.

Школьники смогут ознакомиться с технологиями возведения зданий, изучат технологии ремонта, основы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), принципы энергетического обеспечения домов, электробезопасности. Вплоть до умения находить источники данных о предприятиях строительной отрасли в регионе проживания, пояснила Синица.

Дети смогут четче понимать, и что такое медицинский аппарат магнитно-резонансной томографии (МРТ), чем он отличается от рентген-оборудования или ультразвукового.

Методика преподавания уроков технологии

В целом современная методика преподавания школьных уроков технологии нацелена на самостоятельное выполнение учениками индивидуальных и групповых проектов по созданию уникального продукта или услуги. Об этом сообщил ТАСС автор учебников по технологии, директор ГБОУ города Москвы "Центр образования №293", учитель технологии Александр Глозман. "Если раньше на уроках труда школьники выполняли задания по заданному образцу, то сегодня дети на современных уроках технологии сами учатся проектировать и создавать собственный уникальный продукт или услугу", - пояснил эксперт.

При этом современные уроки технологии представляют собой предмет, на котором школьники могут применить полученные в других сферах знания, например, из курса истории, физики, химии или геометрии. "Ребенок, получив теоретические знания, сможет применить их на практике при создании проекта на уроках технологии, то есть данные занятия являются неким межпредметным мостиком", - подчеркнул он.

История появления предмета "Технология"

Предметная область "Технология" была введена в базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации в 1993 г. Она пришла на смену трудовому обучению. Первый учебник "Технология" был написан авторским коллективом под руководством профессора В. Д. Симоненко и выпущен редакцией "Вентана-Граф" (сегодня это издательство входит в корпорацию "Российский учебник") в 1996-1997 годах. Он был черно-белый и по содержанию мало отличался от пособий "Трудовое обучение". "С тех пор книги переиздавались несколько раз и сейчас это не просто цветной учебник, а учебно-методический комплект (УМК) в виде самого пособия, рабочей тетради и методических рекомендаций для учителя с 1 по 11 класс", - пояснила Синица. К тому же УМК разработаны для нескольких линий: традиционной, в которую входят учебники двух направлений - "Индустриальные технологии" и "Технологии ведения дома"; универсальной линии, которая может использоваться в малокомплектных школах (и в классах с малой наполняемостью).

Корпорация "Российский учебник" создана в 2017 году, в нее входят издательства "Дрофа", "Вентана-Граф", "Астрель", компания по оснащению школ современным оборудованием "Дрофа - новая школа", цифровая образовательная платформа LECTA. Издательства корпорации выпускают более 42% всех учебников и учебно-методической литературы для школы.