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Жители Ленобласти выбрали проекты благоустройства территорий

Общество
19 марта, 18:01 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 19, марта. /ТАСС

В 2018 году в регионе на развитие дворов и общественных пространств выделят около 1 млрд рублей

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Жители Ленинградской области во время выборов президента РФ в воскресенье, 18 марта, дополнительно проголосовали за проекты благоустройства территорий для отдыха, которые реализуют в первую очередь в муниципальных районах. Они выбрали 23 проекта, сообщили в пресс-службе областного правительства.

"Более 400 тыс. жителей 22 муниципальных образований региона 18 марта определили приоритетные проекты для благоустройства на 2018 год. До конца марта с учетом проектов-победителей будут утверждены муниципальные программы благоустройства на 2018 год, после чего начнется их реализация", - сообщила пресс-служба.

В течение месяца с 9 января по 9 февраля в Ленинградской области с учетом пожеланий жителей формировали предложения для рейтингового голосования по объектам благоустройства. Речь шла об обновлении парков, садов, скверов, набережных рек и детских городков в населенных пунктах. Всего предложили около 80 дизайн-проектов, из которых в воскресенье выбрали 23.

В итоговый список, опубликованный пресс-службой правительства региона по итогам голосования, вошли сквер Молодежи в Выборге, общественная территория на улице Соборной в Гатчине, бульвар Молодежный в Волхове, заречный парк в Луге, яблоневый сад в поселке Коммунар, сквер Поколений в Киришах, общественная территория в Пикалево, сквер в Бокситогорске и другие объекты благоустройства.

В 2018 году районам Ленинградской области в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" на благоустройство дворов и общественных пространств выделят около 1 млрд рублей, уточнили в пресс-службе.

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