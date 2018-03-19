Минобрнауки перенесло заседание по новому стандарту изучения литературы в школе

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Минобрнауки РФ решило перенести заседание Совета по стандартам, на котором планируется принять новые образовательные стандарты по литературе. Об этом сообщили в пресс-службе министерства в понедельник.

Ранее на сайте Гильдии словесников было опубликовано открытое письмо, которое подписали порядка 300 учителей литературы, методистов, преподавателей вузов. Предметники выступили с резкой критикой нового образовательного стандарта по литературе. По их мнению, разрабатываемая новая учебная программа по литературе для школ будет перегружена произведениями (235 произведений за пять лет обучения). Это, в свою очередь, считают члены организации, исключит возможность полноценного их освоения, создаст риск формального, поверхностного разговора о них на уроке.

"ФГОС [федеральный государственный образовательный стандарт] будет вынесен на Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минобрнауки России, заседание которого перенесено на ближайшее время по просьбе отдельных членов Совета (должно было состояться в понедельник - прим. ТАСС). В случае утверждения на совете соответствующий приказ министерства будет направлен на регистрацию в Министерство юстиции РФ", - отметили в пресс-службе.

В Минобрнауки добавили, что рассматриваемый проект ФГОС позволит обеспечить "не номинальное, а реальное единое образовательное пространство", позволяя учащимся беспрепятственно продолжать свое обучение на любом этапе в любой школе любого региона страны. "Излишняя вариативность программ затрудняет данные процессы, существенно увеличивая нагрузку на ребенка, например, при переходе из одной школы в другую по каким-либо субъективным причинам", - пояснили в министерстве.

В пресс-службе напомнили, что федеральные государственные образовательные стандарты относятся к базовым документам в системе общего образования, поэтому их принятие и изменение - процессы широкого обсуждения и глубокой проработки. "Данный проект ФГОС - результат работы большого числа специалистов, педагогов, включая экспертные группы Российской академии образования и Московского педагогического государственного университета, а также широкий ряд ассоциаций предметников-словесников", - заключили в Минобрнауки.

Позиция предметников

Авторы опубликованного на сайте Гильдии словесников письма также недовольны тем, что в новом стандарте литературные произведения будут жестко прикреплены к классам, в которых они изучаются. Члены организации указывают, что сейчас в России есть несколько линеек учебников литературы. В них, отмечают в Гильдии, одни и те же произведения из обязательного списка могут изучаться в разных классах, в зависимости от темпа изучения и особенностей каждого класса.

Учителя, подписавшиеся под письмом, считают, что принятие документа может значительно ухудшить ситуацию с качеством преподавания предмета в стране и интересом учащихся к чтению. Они выступают за отказ от жесткого распределения произведений по годам обучения; продолжение развития литературного образования в рамках Примерной основной образовательной программы; проведение масштабных исследований и консультаций с профессиональным сообществом.