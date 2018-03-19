Участники флешмоба в Ялте пригласили Путина принять участие в экономическом форуме

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Более тысячи участников флешмоба, прошедшего в понедельник на набережной крымского курорта Ялта, пригласили президента РФ Владимира Путина принять участие в Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ), который пройдет 19-21 апреля, сообщила пресс-служба ЯМЭФ.

"На набережной Ялты прошел флешмоб с поздравлением Владимира Путина в связи с его переизбранием на пост президента России, а также приглашением принять участие в IV Ялтинском международном экономическом форуме, который пройдет 19-21 апреля в Крыму", - говорится в сообщении.

Отмечается, что организаторами акции выступил Фонд "Ялтинский международный экономический форум" совместно со студентами Крыма. "Участники акции встали в форме аббревиатуры ЯМЭФ. Более сотни молодых ребят вынесли огромный флаг России. Затем подняли таблички, которые сложились в единую картину-надпись "Путин. Крым. ЯМЭФ", - отмечают организаторы.

В мероприятии приняли участие более 1000 человек. Также вокруг них выстроились уличные музыканты, танцоры и крымские артисты, которые держали порядка 40 различных флагов стран - участниц Ялтинского международного экономического форума. В финале участники флешмоба хором обратились к главе государства: "Владимир Владимирович, поздравляем! Добро пожаловать на Ялтинский форум!"

Выборы президента России прошли 18 марта. По предварительным данным ЦИК, после обработки 99,84% протоколов участковых избирательных комиссий, лидирует действующий президент Владимир Путин, набирающий 76,66% голосов, явка составила 67,49%.

Ялтинский международный экономический форум - ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, которое проходит в Крыму с 2015 года. Предыдущий Ялтинский форум, который проходил 19-21 апреля 2017 года, посетили более 2,2 тыс. участников из 46 стран. В рамках форума удалось подписать соглашения на общую сумму более 100 млрд рублей.