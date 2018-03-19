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Власти Ставрополья выделят бесплатные путевки на отдых 11 тыс. детей

Общество
19 марта, 18:38 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 19, марта. /ТАСС

Краевое министерство труда и социальной защиты населения ежегодно проводит оздоровительную кампанию для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

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ПЯТИГОРСК, 19 марта. /ТАСС/. Власти Ставропольского края намерены в 2018 году обеспечить бесплатной возможностью отдохнуть и поправить здоровье около 11 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сообщает в понедельник краевое министерство труда и социальной защиты населения.

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"В текущем году бесплатными путевками в санатории планируется обеспечить порядка 10,9 тыс. детей этой категории", - сообщили в министерстве.

Дети смогут отдохнуть в санаториях и оздоровительных лагерях, в том числе круглогодичного действия, расположенных в регионе Кавказских Минеральных Вод, на побережье Азовского моря и в загородных оздоровительных лагерях, расположенных на территории края.

Министерство ежегодно проводит оздоровительную кампанию для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для их полноценного отдыха, а также для профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В 2017 году власти обеспечили организованный отдых и оздоровление 12 736 детей, в том числе 10 926 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 1 810 детей работающих родителей, проживающих в крае, что соответствует уровню 2016 года.

При учреждениях социального обслуживания региона в 2017 году работали 15 лагерей с дневным пребыванием детей, пять палаточных лагерей и два лагеря труда и отдыха, в которых отдохнули около 1 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

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