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Новгородские учителя пройдут курсы по преподаванию основ предпринимательской деятельности

Общество
19 марта, 19:00 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 19, марта. /ТАСС

Отбор кандидатов на участие в программе завершился 19 марта

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 марта. /ТАСС/. Новгородская область стала пилотным регионом, получившим поддержку Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) по программе "Преобразование", в рамках которой школьные учителя пройдут бесплатные курсы по преподаванию старшеклассникам основ проектной и предпринимательской деятельности. Об этом сообщила ТАСС заместитель министра образования области Ирина Аксенова.

"26 марта стартует неделя очного обучения для педагогов, курсы будут вести специалисты ФРИИ. В течение апреля и мая учителя и школьники при сопровождении специалистов фонда будут создавать свои проекты, затем будут подведены итоги и вручены сертификаты о повышении квалификации, - рассказала Аксенова.

Отбор кандидатов на участие в программе завершился 19 марта, по итогам в курсе примут участие 75 учителей из Новгородской области. Они пройдут ряд тренингов и мастер-классов. После обучения педагоги смогут провести курс по проектной деятельности на базе своего образовательного учреждения.

Также предполагается, что в дальнейшем учителя будут создавать и запускать свои собственные образовательные проекты и проводить интенсивные программы для подростков по созданию стартапов.

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