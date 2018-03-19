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Заболеваемость гриппом в Петербурге достигла эпидемического уровня

Общество
19 марта, 23:52 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 19, марта. /ТАСС

Городской врач постановила комитету по образованию рассмотреть вопрос о переносе срока начала школьных каникул почти на неделю раньше

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Петербурге достигла эпидемического уровня. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача города, опубликованном вечером в понедельник на сайте городского управления Роспотребнадзора.

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Сезонный грипп, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно вызывает от 3 млн до 5 млн случаев тяжелой болезни и приводит к 250-500 тыс. смертей

"На 11-й календарной неделе 2018 года суммарная заболеваемость острыми респираторными инфекциями в Санкт-Петербурге достигла эпидемического уровня", - сказано в документе.

Отмечается, что с 12 по 18 марта заболеваемость гриппом и другими ОРВИ превысила недельные пороговые значения в среднем по населению на 63,5%, среди школьников 7-14 лет - на 54,6%, среди взрослого населения от 15 лет и старше - на 85,6%. Вместе с тем, увеличилось число больных с признаками тяжелой и среднетяжелой форм этих заболеваний, которые нуждаются в госпитализации.

В этой связи главный городской санитарный врач постановила комитету по образованию Петербурга рассмотреть вопрос о переносе срока начала школьных каникул почти на неделю раньше - на 20 марта. Также в документе содержится постановление в адрес профильных городских ведомств об отмене массовых культурно-развлекательных мероприятий для детей в закрытых помещениях "с 20 марта до особого распоряжения".

Между тем, по представленным в понедельник данным клинической инфекционной больницы им. С. П. Боткина на 19 марта, число пациентов, госпитализированных в медучреждение с диагнозом "грипп" или "ОРВИ", выросло за неделю с 585 до 606. Согласно опубликованному учреждением графику уровня заболеваемости, со следующей недели ожидается снижение числа госпитализированных с такими диагнозами.

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