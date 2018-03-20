Одиннадцатиклассники напишут Всероссийскую проверочную работу по иностранным языкам

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Всероссийскую проверочную работу (ВПР) по иностранным языкам, которая впервые пройдет в школах, во вторник напишут ученики 11-х классов. Этот экзамен откроет серию ВПР этого года, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"Проведение ВПР, которые напишут весной текущего года учащиеся четвертых, пятых, шестых и одиннадцатых классов, стартует 20 марта с проверочной работы по иностранному языку для 11-х классов. ВПР по иностранному языку проводится впервые, участие в ней школ является добровольным", - отметили в пресс-службе.

Проверочные работы пройдут по английскому, французскому и немецкому языкам. Они включают в себя письменную и устную части. В 2018 году школы имеют право выбора - проводить всю работу полностью или только ее письменную часть.

ВПР по английскому языку в письменной форме проведут почти 12 тыс. школ из 84 субъектов РФ, в письменной и устной форме - около 1,2 тыс. школ. 385 школ проведут письменную проверочную работу по французскому языку, 49 - письменную и устную. Письменная проверочная работа по немецкому языку пройдет примерно в 2,6 тыс. школ, письменная и устная - почти в 200 школах.

Письменная часть работы состоит из 18 заданий, устная содержит два задания, каждое из которых предполагает свободный ответ. Устная часть выполняется на компьютере в специально оборудованной для этого аудитории после завершения выполнения письменной части. В первом задании устной части требуется прочесть вслух фрагмент текста, во втором задании - описать фотографию. Второе задание является альтернативным: выпускник должен выбрать одну из трех предложенных фотографий и выполнить задание только относительно этой фотографии.

О всероссийских проверочных работах

Всероссийские проверочные работы - итоговые контрольные работы, организованные по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. Их организация предусматривает единое расписание, использование единых текстов заданий и единых критериев оценивания.

ВПР не являются аналогом государственной итоговой аттестации. Они проводятся на региональном или школьном уровне. В 11-х классах ВПР пишут выпускники, не выбравшие данный предмет для сдачи ЕГЭ.

Результаты ВПР могут использоваться для совершенствования методики преподавания предметов в конкретных школах, а также для индивидуальной работы с учащимися. Результаты ВПР не влияют на получение аттестата и перевод в следующий класс. Рособрнадзор не рекомендует образовательным организациям использовать результаты ВПР для выставления годовых отметок обучающимся.