Проезд в общественном транспорте Парижа может стать бесплатным к 2020 году

ТАСС, 20 марта. Власти Парижа намерены в первые недели лета начать обсуждение проекта бесплатного общественного транспорта для города, воспользоваться которым смогут все желающие. Об этом в понедельник рассказала мэр Парижа Анна Идальго в интервью газете Les Echos.

"Вопрос бесплатного транспорта стал одним из ключевых для городской среды, где загрязняющий [окружающую среду] автомобиль уже занимает не главное место", - пояснила она. Идальго поручила городскому совету Парижа детально изучить экономическую модель бесплатного транспорта для всех. Результаты обсуждения, как ожидается, станут известны к муниципальным выборам 2020 года.

Во вторник члены городского совета проголосуют по другому, предложенному мэром ранее, проекту, цель которого - предоставить бесплатный проезд на общественном транспорте Парижа и пригородов лицам старше 65 лет с доходом менее €2,2 тыс. Таких парижан 200 тыс. Бесплатный проезд также планируется ввести для 20 тыс. лиц с ограниченными возможностями, уточняет Les Echos.