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Грузы на остров Итуруп доставят самолетами из-за сложной ледовой обстановки

Общество
20 марта, 2:34 UTC+3

Товары первой необходимости доставит на остров авиакомпания "Аврора"

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 марта. /ТАСС/. Министерство транспорта Сахалинской области из-за сложной ледовой обстановки у острова Итуруп договорилось с авиакомпанией "Аврора" о доставке в приоритетном порядке на остров товаров первой необходимости. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Вячеслав Власенко.

"В этом году из-за сложной ледовой обстановки на остров Итуруп судно "Игорь Фархутдинов" заходило всего пять раз. 19 марта теплоход из-за льда в бухте не смог зайти в Курильск. Чтобы не допустить социального напряжения в Курильском городском округе, авиакомпания "Аврора" в приоритетном порядке стала принимать к отправке на Итуруп товары первой необходимости, продукты питания и медицинские товары", - сказал Власенко, уточнив, что увеличения количества рейсов воздушного транспорта на остров не планируется.

И. о. министра сообщил, что следующий рейс из порта Корсаков с заходом в Курильск, Малокурильское и Южно-Курильск запланирован на 20 марта. Сможет ли судно зайти в Курильск, станет известно по фактической ледовой обстановке.

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