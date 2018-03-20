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Международная автовыставка пройдет в Приморье в мае при поддержке Токийского автосалона

Общество
20 марта, 4:49 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 20, марта. /ТАСС

На специальных площадках можно будет испытать внедорожные качества автомобилей, отметили организаторы

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ВЛАДИВОСТОК, 20 марта. /ТАСС/. Международный автосалон Владивосток (Vladivostok International Autosalon, VIAS) заключил соглашение о сотрудничестве с Токийским автосалоном, он выступит соорганизатором выставки, которая пройдет в Приморье в мае. Об этом сообщает во вторник группа компаний "Сумотори", организатор выставки.

"Международный автосалон Владивосток (VIAS) подписал соглашение о сотрудничестве со знаменитым Токийским автосалоном. Первый самостоятельный автосалон в краевом центре пройдет с 11 по 13 мая при поддержке мирового бренда. <...> Планируется, что в церемонии открытия VIAS 2018 примет участие генеральный директор SanEiShobo (компании-промоутера Токийского автосалона - прим. ТАСС) господин Сатоши Сузуки", - говорится в сообщении.

Как пояснил ТАСС директор по маркетингу "Сумотори" Леонид Копылов, специалисты Токийского автосалона поделятся с организаторами выставки во Владивостоке опытом устройства и проведения мероприятия. Кроме того, сотрудничество с автосалоном и в целом со специалистами из Японии позволит поднять статус VIAS и привлечь больше участников, полагает он. На выставке компании из России, Японии, США, Франции, Китая и других стран представят новейшие модели автомобилей, в том числе грузовых и спецтехники, средств тюнинга и ухода и аксессуары, в том числе для мотоциклов.

"У нас также будут две площадки для тест-драйвов как на асфальтовой, так и на профессиональной трассе "4 на 4", где можно будет испытать внедорожные качества автомобилей, чего дилеры в своих автосалонах позволить не могут", - рассказал собеседник.

На выставке можно будет не только увидеть новинки автоиндустрии и купить интересующую продукцию, но и провести деловые переговоры, заключить соглашения и контракты, привлечь новых клиентов.

Ранее ТАСС сообщал, что выставка пройдет на площадке туристско-рекреационного кластера "Приморское кольцо" в специально построенном для него экспо-центре, где автосалон получит постоянную прописку. В сентябре 2017 года первый VIAS стал частью международных соревнований по дрифту Asia Pacific D1PrimRingGP. Выставка стала первым совместным проектом с японской корпорацией SanEiShobo, промоутером Токийского автосалона. Тогда за три дня на "Приморском кольце" побывали более 20 тыс. гостей и жителей Приморского края, а участниками выставки стали более 40 компаний, четверть из которых представляли крупные иностранные бренды.

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