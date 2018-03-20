Юрист Трампа отрицает угрозы экс-порноактрисе, якобы вступавшей в связь с президентом США

НЬЮ-ЙОРК, 20 марта. /ТАСС/. Юрисконсульт президента США Дональда Трампа Майкл Коэн отрицает угрозы в адрес бывшей порноактрисы и стриптизерши Стефани Клиффорд, утверждающей, что она вступала в интимную связь с американским лидером. Об этом адвокат заявил в интервью журналу Vanity Fair.

"На самом деле я никогда с ней не говорил, я никогда не отправлял ей электронных писем, я никогда не встречался с ней, никогда не отправлял ей текстовых сообщений", - сказал Коэн. "Все взаимодействие с Клиффорд всегда осуществлялось через ее предыдущего юриста", - добавил он. Коэн подчеркнул, что "никогда не угрожал ей каким-либо образом". Он также отметил, что не знает, "делал ли это кто-то еще".

На прошлой неделе юрист Клиффорд Майкл Авенатти в эфире телеканала CNN заявил, что его клиентке угрожали физической расправой, если она публично будет рассказывать о своей якобы имевшей место связи с Трампом. Авенатти обещал, что подробности будут изложены в интервью Клиффорд американской телекомпании CBS, которое выйдет в эфир в текущем месяце. Адвокат не уточнил, кто именно угрожал физической расправой женщине. Он также не раскрыл, обращалась ли его клиентка в полицию по поводу таких угроз.

Коэн в интервью Vanity Fair также опроверг утверждения о том, что он или другие представители Трампа пытались помешать появлению Клиффорд в эфире CBS. "Я не говорил с CBS и не слышал, чтобы мои консультанты говорили с CBS", - заявил юрист.

В конце января газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором утверждала, что Коэн заплатил $130 тыс. Клиффорд за месяц до выборов в 2016 году в США, чтобы она утаила факт интимной встречи с миллиардером в июле 2006 года. Издание акцентировало внимание на том, что это была внебрачная связь, так как свадьба бизнесмена и Меланьи Трамп состоялась в 2005 году. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила журналистам, что президент США не имел внебрачных связей с Клиффорд.

Она в начале текущего месяца подала иск с требованием признать недействительным соглашение, обязывающее ее хранить в тайне интимную связь с Трампом. В ответ адвокаты президента США потребовали через суд от нее выплатить $20 млн за нарушение договоренности о неразглашении информации. Вместе с тем они по-прежнему заявляют, что утверждения Клиффорд о связи с Трампом не соответствуют действительности.