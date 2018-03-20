Дорогу Лидога - Ванино открыли для автобусов после циклона

ХАБАРОВСК, 20 марта. /ТАСС/. Движение по закрытой ранее из-за метели дороги Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре возобновили для автобусов. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

"С 11:00 (04:00 мск) движение по автодорогам края восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении.

Дорогу в понедельник закрыли для автобусов из-за сильного снега и порывистого ветра. Осадки в центральную часть края принес циклон с западных регионов страны. В настоящее время циклон сместился на восток. В регионе закрывали паромную переправу Ванино - Холмск, в Комсомольске-на-Амуре отменялись занятия для младших классов.