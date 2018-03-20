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Вход в Музей современной истории России 21 марта будет бесплатным

Общество
20 марта, 8:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Посетители смогут ознакомиться с постоянной экспозицией и посетить обновленные залы, посвященные российской истории с середины XIX века до начала XX века

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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Государственный центральный музей современной истории России будет работать бесплатно 21 марта в честь годовщины своего создания. Как сообщается во вторник на сайте столичной мэрии, в музее также проведут две экскурсии по сниженной цене.

"Днем рождения Музея современной истории России считается 21 марта (8 марта по старому стилю) 1917 года. Именно в этот день директор музея Всероссийского союза городов известный журналист Владимир Кранихфельд обратился к председателю исполкома Московских общественных организаций с предложением создать в Москве Музей революции", - цитирует портал пресс-службу музея.

Кроме того, в 2018 году исполняется 20 лет с момента переименования Музея революции в Музей современной истории России.

Все посетители смогут ознакомиться с постоянной экспозицией "Россия. XXI век: вызовы времени и приоритеты развития", а также посетить обновленные залы, посвященные российской истории с середины XIX века до начала XX века.

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