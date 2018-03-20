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Курсанты Академии противопожарной службы МЧС впервые примут участие в параде Победы

Общество
20 марта, 17:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Всего в параде от МЧС примут участие 400 человек

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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Курсанты Академии государственной противопожарной службы МЧС России впервые примут участие в параде Победы на Красной площади 9 мая. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"С 2001 года в параде Победы принимают участие курсанты Академии гражданской защиты МЧС России. В этом году впервые вместе с ними по главной площади страны 9 мая пройдут курсанты Академии государственной противопожарной службы МЧС России", - сказал представитель министерства.

Всего от МЧС России в этом году в параде Победы будут участвовать 400 человек. "Это отличники учебы, строевой подготовки и служебной деятельности", - рассказал представитель министерства.

По его словам, подготовка к параду Победы в МЧС России началась еще зимой. Ежедневно курсанты проходят подготовку в составе шеренг, групп шеренг, рот и батальона парадного расчета в соответствии с ритуалом проведения парада. С 28 марта на парадной площадке Алабинского гарнизона начнутся совместные тренировки парадных расчетов. Генеральная репетиция парада пройдет на Красной площади в начале мая.

Академия гражданской защиты (АГЗ) МЧС России является головным вузом в системе министерства. Основное ее направление - подготовка специалистов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. За время своего существования АГЗ подготовила около 4 тыс. высококвалифицированных специалистов. Академия государственной противопожарной службы (АГПЗ) МЧС России осуществляет подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов пожарной безопасности по программам высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования.

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