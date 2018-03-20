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Экипаж арестованного в ОАЭ российского судна попросил дипломатов помочь вернуться домой

Общество
20 марта, 10:49 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 20, марта. /ТАСС

Моряки не получают зарплату с декабря

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ВЛАДИВОСТОК, 20 марта. /ТАСС/. Моряки с российского судна Crystal East, арестованного в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), просят дипломатов и Международную федерацию транспортников помочь вернуться домой в связи со сложной ситуацией на судне и долгами по зарплате, которую не получают с декабря. Об этом рассказал ТАСС инспектор Международной федерации транспортников во Владивостоке Петр Осичанский.

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Судно Crystal East приморской компании-банкрота "Находка Портбункер" находятся в ОАЭ с лета 2017 года. В декабре 2017 года семеро членов экипажа судна вернулись в Приморье, им на смену прислали экипаж из семерых человек, который необходим, чтобы следить за судном.

"Моряки в декабре приехали, сменили предыдущий экипаж и попали в такую же историю, разница только в том, что они знали, куда ехали, поскольку их предупредили, что компания - банкрот. На судне закончилось топливо, холодильники вышли из строя, продукты испортились. Они уже почти четыре месяца сидят, поэтому попросили о помощи в решении ситуации и возвращении домой. Ситуация уже находится на контроле в Министерстве иностранных дел, консул этим занимается", - сообщил Осичанский.

По его словам, письмо с просьбой о помощи моряки направили ему и в генконсульство России в ОАЭ.

Директор "Находка Портбункер" Вячеслав Цой сообщил ТАСС, что продукты и вода на судне есть, а с поставкой топлива, действительно, есть проблемы. Чтобы выплатить людям зарплату, необходимо продать судно, так как компания является банкротом, но пока сделать это не удается. В ОАЭ арестовано и остается еще одно судно компании, Carolina Wind, на нем примерно такая же ситуация, но жалоб от моряков пока не поступало. Ранее ТАСС сообщал, что три моряка с судна в прошлом году вернулись домой после того, как им прислали замену, еще трое остались работать на судне.

Ранее ТАСС сообщал, что предыдущий экипаж судна долго не мог вернуться в Россию, ситуация осложнялась тем, что личные документы моряков вместе с судовыми документами находились у портовых властей. Однако в декабре они вернулись домой после того, как им прислали смену.

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