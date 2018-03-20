Губернатор Подмосковья поручил обратить особое внимание на решение проблемы бродячих собак

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов сфокусироваться на решении проблемы бродячих собак в регионе. Об этом он сообщил на заседании подмосковного правительства во вторник.

Ранее сообщалось, что 11 марта в поселке Курсаково Истринского округа Московской области обнаружили тело мужчины, погибшего в результате нападения собак. Также в местную больницу поступила женщина с укусами. После этого власти Подмосковья анонсировали создание единой базы бездомных животных. Бездомных собак, предположительно, напавших на мужчину в Истре, позже отловили специалисты.

Выступающий во вторник на заседании подмосковного правительства заместитель председателя регионального кабмина - министр государственного управления, информационных технологий и связи Максут Шадаев сообщил, что вторую неделю в списке самых популярных жалоб жителей области оказывается проблема бродячих собак.

"Что касается бродячих собак, тема становится актуальной. Я обращаю внимание Главного управления ветеринарии [Московской области] на системную работу… Также обращаю внимание глав территорий на последовательную, грамотную, выдержанную и вместе с тем целенаправленную работу в этой связи… Мы должны не допустить никакой эскалации в этом вопросе", - сказал Воробьев, комментируя доклад Шадаева.