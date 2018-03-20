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Reuters: в Кении усыпили последнего в мире самца северного белого носорога

Общество
20 марта, 11:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

После смерти животного на планете остались две особи северного белого носорога женского пола

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Носорог Судан

Носорог Судан

© EPA-EFE/DAI KUROKAWA

ТАСС, 20 марта.Последнюю в мире мужскую особь северного белого носорога усыпили в кенийском заповеднике Ol Pejeta. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters.

По его информации, 45-летнего носорога по кличке Судан усыпили из-за проблем со здоровьем. "За последние сутки его состояние резко ухудшилось. Он очень страдал и не мог подняться на ноги", - сообщили представители заповедника.

После смерти Судана на свете осталось всего две особи северного белого носорога, обе женского пола. Они также содержатся в Ol Pejeta.

Белые носороги - вторые по величине сухопутные животные после слонов. Масса самцов достигает пяти тонн, а длина тела может превышать четыре метра. Существует два подвида этих животных - северный и южный. Северные белые носороги перестали существовать в дикой природе с 2008 года из-за деятельности браконьеров, охотившихся за их рогами.

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