Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.03:
$ 57.55
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФСБ не рассматривает сообщения в мессенджерах как охраняемую законом тайну

Общество
20 марта, 11:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Верховный суд рассматривает иск руководства мессенджера о признании недействующим приказа ФСБ, устанавливающего процедуру предоставления ключей для расшифровки сообщений

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Дмитрий Рогулин/ТАСС

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Федеральная служба безопасности России не рассматривает сообщения граждан в мессенджерах как охраняемую законом тайну переписки. Об этом во вторник в Верховном суде России сообщила представитель службы, ссылаясь на позицию Конституционного суда РФ.

Смотрите также

Пользователи Telegram подали в суд коллективный иск к ФСБ

В Верховный суд поступил иск Telegram об отмене приказа ФСБ предоставить ключи шифрования

ВС РФ рассмотрит иск Telegram об отмене приказа ФСБ о декодировании сообщений

"Согласно позиции Конституционного суда, переписка граждан в мессенджерах не составляет охраняемую законом тайну, для получения доступа к которой ФСБ необходимо судебное разрешение", - сказала представитель ФСБ

Верховный суд рассматривает иск руководства мессенджера Telegram о признании недействующим приказа ФСБ, который устанавливает процедуру предоставления ведомству ключей для расшифровки электронных сообщений пользователей.

Компания Telegram Messenger LLP просит Верховный суд России признать недействующим приказ ФСБ от 19 июля 2016 года № 432 об утверждении порядка представления организаторами распространения информации в интернете данных, необходимых для декодирования электронных сообщений пользователей сети, как противоречащий требованию закона о необходимости судебного решения для доступа к переписке граждан.

В октябре 2017 года мировой суд в Москве признал Telegram Messenger LLP (Лондон) виновной по ч. 2 ст. 13.31 КоАП РФ ("Неисполнение организатором распространения информации в интернете обязанности хранить и (или) предоставлять правоохранительным органам информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки сообщений, которыми обмениваются пользователи, а также информацию об этих пользователях") и оштрафовал эту компанию на 800 тыс. рублей. Данное решение было обжаловано, позднее районный суд признал его законным.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Проблемы Telegram в России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография Николя Саркози
2
Все школы Петербурга досрочно уходят на каникулы
3
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2018 году граждан из запаса
4
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
5
Путин заявил Макрону о бездоказательности обвинений против РФ по делу Скрипаля
6
Что нужно знать о задержании экс-президента Франции Николя Саркози
7
Польша может ограничиться лишь формальными поздравлениями Путина по случаю инаугурации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов