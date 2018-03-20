ФСБ не рассматривает сообщения в мессенджерах как охраняемую законом тайну

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Федеральная служба безопасности России не рассматривает сообщения граждан в мессенджерах как охраняемую законом тайну переписки. Об этом во вторник в Верховном суде России сообщила представитель службы, ссылаясь на позицию Конституционного суда РФ.

"Согласно позиции Конституционного суда, переписка граждан в мессенджерах не составляет охраняемую законом тайну, для получения доступа к которой ФСБ необходимо судебное разрешение", - сказала представитель ФСБ

Верховный суд рассматривает иск руководства мессенджера Telegram о признании недействующим приказа ФСБ, который устанавливает процедуру предоставления ведомству ключей для расшифровки электронных сообщений пользователей.

Компания Telegram Messenger LLP просит Верховный суд России признать недействующим приказ ФСБ от 19 июля 2016 года № 432 об утверждении порядка представления организаторами распространения информации в интернете данных, необходимых для декодирования электронных сообщений пользователей сети, как противоречащий требованию закона о необходимости судебного решения для доступа к переписке граждан.

В октябре 2017 года мировой суд в Москве признал Telegram Messenger LLP (Лондон) виновной по ч. 2 ст. 13.31 КоАП РФ ("Неисполнение организатором распространения информации в интернете обязанности хранить и (или) предоставлять правоохранительным органам информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки сообщений, которыми обмениваются пользователи, а также информацию об этих пользователях") и оштрафовал эту компанию на 800 тыс. рублей. Данное решение было обжаловано, позднее районный суд признал его законным.