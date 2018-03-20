В Думе предлагают лишать свободы до 12 лет за продажу фальшивых лекарств в интернете

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Законопроект о мерах ответственности вплоть до 12 лет лишения свободы за распространение фальсифицированных лекарственных средств и медицинских изделий через интернет разрабатывается в Госдуме. Об этом сообщил один из инициаторов поправок, депутат от "Единой России" Александр Прокопьев в ходе визита российской делегации в Страсбург, где во вторник проходит церемония передачи ратификационной грамоты о присоединении РФ к конвенции Совета Европы о борьбе с фальсификацией медицинской продукции ("Конвенция "Медикрим").

"Меры по борьбе с лекарственным фальсификатом в сети предпринимаются у нас и сегодня. Однако для повышения их эффективности необходимы дополнительные рычаги, - сказал парламентарий, слова которого приводит его пресс-служба. - Одним из них и станут новые поправки в законодательство".

В связи с этим он напомнил о недавнем рейде правоохранителей, по итогам которого было закрыто более 3 тыс. сайтов и конфисковано более 25 млн упаковок нелегальных лекарственных препаратов. "Но просто закрыть сайт - недостаточно, потому что завтра на его месте появится новый", - подчеркнул Прокопьев. "Те, кто занимается этой деятельностью, ради собственной выгоды ставят под удар жизни людей и заслуживают самого строгого наказания", - убежден политик.

Единоросс не сомневается в положительном эффекте от принятия такого законопроекта. "Об этом свидетельствует опыт работы уже принятых несколько лет назад законов по борьбе с фальсификатом на рынке лекарств", - напомнил он. Так, по данным Росздравнадзора, количество недоброкачественных лекарственных средств за это время сократилось вдвое, констатировал депутат.

Он уточнил, что речь идет о системных мерах, предпринимаемых в рамках конвенции "Медикрим", в том числе о ранее принятых Госдумой изменениях в законодательство по усилению ответственности за производство лекарственных средств и медицинских изделий без специального разрешения, их подделку и оборот. По словам Прокопьева, правоприменительная практика доказала актуальность и эффективность этих решений. За период вступления в силу данных норм значительно выросла доля возбужденных по ним уголовных дел и привлеченных к ответственности: если в 2015 году Следственный комитет возбудил всего 10 уголовных дел по этим преступлениям, то в 2016 - 25, а в 2017 - 39, сообщил депутат.

Конвенция "Медикрим", ратифицированная РФ в декабре 2017 года, является первым общеевропейским соглашением о борьбе с фальсификацией медицинской продукции и распространяется на уголовно-правовой и организационный аспекты. В настоящее время в юрисдикцию конвенции входят Россия, Франция, Бельгия, Испания, Венгрия, Турция, Албания, Армения, Молдавия, Украина, Буркина-Фасо, Гвинея. Еще ряд стран подписали конвенцию, но не ратифицировали ее.