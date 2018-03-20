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Прокуратура считает законным требование ФСБ о расшифровке сообщений пользователей Telegram

Общество
20 марта, 11:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

При этом в самой компании выступают против наделения правоохранителей полномочиями запрашивать доступ к переписке граждан

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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Генпрокуратура во вторник попросила Верховный суд России отклонить иск руководства мессенджера Telegram о признании недействующим приказа ФСБ, который устанавливает процедуру предоставления ведомству ключей для расшифровки электронных сообщений пользователей, передает корреспондент ТАСС.

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"Полагаю, что правовых оснований для удовлетворения исковых заявлений не имеется. Оспариваемый акт принят в соответствии с нормами закона и в пределах полномочий ФСБ в целях реализации возложенных на нее задач в области обеспечения безопасности", - сказала в суде представитель прокуратуры.

Компания Telegram Messenger LLP (Великобритания) просит Верховный суд России признать приказ ФСБ от 19 июля 2016 года № 432 об утверждении порядка представления организаторами распространения информации в интернете данных, необходимых для декодирования электронных сообщений пользователей сети, недействующим и противоречащим требованию закона о необходимости судебного решения для доступа к переписке граждан.

В октябре 2017 года суд в Москве признал Telegram Messenger LLP виновной по ч. 2 ст. 13.31 КоАП РФ ("Неисполнение организатором распространения информации в интернете обязанности хранить и (или) предоставлять правоохранительным органам информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки сообщений, которыми обмениваются пользователи, а также информацию об этих пользователях") и оштрафовал компанию на 800 тыс. рублей. Данное решение было обжаловано, позднее районный суд признал его законным, после чего жалоба была направлена в Верховный суд.

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