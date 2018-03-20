Прокуратура считает законным требование ФСБ о расшифровке сообщений пользователей Telegram

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Генпрокуратура во вторник попросила Верховный суд России отклонить иск руководства мессенджера Telegram о признании недействующим приказа ФСБ, который устанавливает процедуру предоставления ведомству ключей для расшифровки электронных сообщений пользователей, передает корреспондент ТАСС.

"Полагаю, что правовых оснований для удовлетворения исковых заявлений не имеется. Оспариваемый акт принят в соответствии с нормами закона и в пределах полномочий ФСБ в целях реализации возложенных на нее задач в области обеспечения безопасности", - сказала в суде представитель прокуратуры.

Компания Telegram Messenger LLP (Великобритания) просит Верховный суд России признать приказ ФСБ от 19 июля 2016 года № 432 об утверждении порядка представления организаторами распространения информации в интернете данных, необходимых для декодирования электронных сообщений пользователей сети, недействующим и противоречащим требованию закона о необходимости судебного решения для доступа к переписке граждан.

В октябре 2017 года суд в Москве признал Telegram Messenger LLP виновной по ч. 2 ст. 13.31 КоАП РФ ("Неисполнение организатором распространения информации в интернете обязанности хранить и (или) предоставлять правоохранительным органам информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки сообщений, которыми обмениваются пользователи, а также информацию об этих пользователях") и оштрафовал компанию на 800 тыс. рублей. Данное решение было обжаловано, позднее районный суд признал его законным, после чего жалоба была направлена в Верховный суд.