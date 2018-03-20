Зимняя погода сохраняется на территории большей части России

НОВОСИБИРСК, 20 марта. /ТАСС/. Зима в России решила не уходить подольше: на Камчатку и северные Курилы циклон принес снегопады и метель, в Заполярье из-за морозов все еще отменяют занятия для школьников, в Поволжье температура местами опустилась до минус тридцати. О том, как непогода влияет на жизнь регионов, в материале ТАСС.

Дальний Восток: циклон на севере, антициклон на юге

В эпицентре непогоды на Дальнем Востоке во вторник оказалась Камчатка вместе с северными Курилами, эти территории попали под влиянием глубокого циклона. Он принес сильные снегопады и метель с сильным ветром. Спасатели рекомендуют на время непогоды воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов. В связи с повышенным риском схода лавин сотрудники МЧС рекомендуют туристам и любителям экстремального отдыха отложить поездки в горы, сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС по Камчатскому краю.

Пока циклон бушует в северной части Дальнего Востока, юг региона оказался под влиянием антициклона. В южных районах Якутии, Амурской области, Хабаровского и Приморского краев на обширных территориях преобладает малооблачная погода с большими суточными перепадами температуры воздуха. Так, в Приморье ночью стоят морозы до 26-30 градусов, а днем воздух прогревается до плюсовых значений, сообщили в Приморском краевом гидрометцентре.

Сибирь: гололед и отключения электричества

Штормовое предупреждение объявили накануне в Сибири, оно продолжает действовать и сейчас. В некоторых регионах, например в Алтайском крае, из-за ветра ночью произошли отключения электричества, но энергетики оперативно справились с проблемой. В Новосибирске с утра был сильный гололед - ветер превратил город в каток, из-за чего на дорогах происходили аварии.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ПАО "МРСК Сибири" (входит в группу компаний ПАО "Россети") - "Алтайэнерго", за прошедшую ночь энергетики устранили в Алтайском крае 38 технологических нарушений, которые произошли из-за сильного ветра. Работы по устранению повреждений линий электропередачи шли в пригороде Барнаула, а также в Алейском, Ребрихинском, Бийском, Алтайском, Смоленском, Петропавловском районах.

В департаменте жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кемеровской области ТАСС рассказали, что местами из-за сильного ветра были перебои с электроснабжением, но потребители были сразу "запитаны по резерву" и не почувствовали на себе эти отключения. В Омской области ночью бушевал сильный ветер со снегом, но уже сегодня шторм сменился ясной погодой с умеренными порывами ветра. В самом Омске, где ночью было повалено много деревьев, коммунальные службы ликвидируют последствия непогоды. Шквалистый ветер обрушился во вторник на Красноярск - без света остались восемь многоэтажек в микрорайоне Солнечный, авария должна быть устранена к 15:00 по местному времени.

Урал: ветер обрывает облицовку стен

В Курганской области в одном из микрорайонов из-за сильного ветра сорвало облицовку со стены многоэтажного дома. По сообщениям местных СМИ, жители дома опасаются, что если сильный ветер не прекратится, то сорвет и утеплитель. Накануне 19 марта энергетики полностью восстановили электроснабжение более чем 12 тыс. жителей разных районов области, где люди остались без света из-за шквального ветра.

Сильный ветер сохраняется и в Тюменской области, где, по данным регионального департамента образования, школьников перевели на свободное посещение. Однако спасатели уже сняли штормовое предупреждение, которые вводили в области, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

В Ямало-Ненецком автономном округе из-за метели и повышения температуры до минус 6 градусов закрыто движение по двум зимним автодорогам: Салехард - Надым и Уренгой - Красноселькуп. "На зимней трассе Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале на участке Аксарка - Салемал открыто движение для автотранспорта повышенной проходимости весом до 20 тонн. На участке Салемал - Панаевск - Яр-Сале движение закрыто для всех видов транспортных средств, там была метель и сейчас чистят дорогу. На зимнике Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги разрешен проезд для всего транспорта", - сказали ТАСС в Департаменте транспорта ЯНАО.

Заполярье: отмена занятий для школьников

Морозы под минус 36 градусов стали причиной отмены занятий во вторник для школьников 1-8 классов в заполярном городе Воркута в Республике Коми. Из-за сорокаградусных морозов занятия отменяли и накануне, и на прошлой неделе, сообщили ТАСС в городской администрации.

Такая погода продержится в Воркуте еще эту неделю, рассказала ТАСС начальник отдела Коми гидрометцентра Ольга Козак. "В республике наблюдается аномально холодный март, необычно холодно в заполярных, приполярных районах. Температура воздуха в Воркуте в среднем на 12 градусов ниже многолетних значений. Пик морозов придется на четверг и пятницу, повсеместно в Коми будет холодно: в Заполярье под минус 40 градусов, в Сыктывкаре и южнее - ниже 20 градусов мороза. К 25 марта морозы ослабнут, но говорить о приходе весны рано", - сказала представитель метеослужбы.

Школьники заполярного Норильска, которые учатся во вторую смену, также могут не посещать уроки. Из-за метели на дорогах видимость - менее тысячи метров, дорожная полиция закрыла движение легкового транспорта из Норильска в аэропорт Алыкель.

Центр: пришло потепление

В Тверской области с понедельника крепкие морозы, которые по ночам достигали 25 градусов, сменились потеплением. Днем воздух прогревается до нуля градусов, однако даже несмотря на это погода все еще не мартовская. По данным тверского гидрометцентра, в середине недели вновь подморозит, а настоящая весна придет только в последнюю неделю марта.

Потепление уже пришло и в Воронежскую, Липецкую, Тамбовскую и Ярославскую области. Из-за перепада температур вечером в понедельник в Ярославле произошел прорыв на теплопроводе. По данным мэрии, аварию ликвидируют к вечеру вторника, пока 200 домов остаются без отопления.

А вот в Брянской области ночью температура опускалась до минус 23. Холодная погода также сохраняется в Орловской области: днем - минус 5-10 градусов, ночью - минус 13-18, а при прояснениях - до 23 градусов мороза. Если прогноз сбудется, то будет побит рекорд 1990 года, когда 20 марта зафиксировали минус 18,3 градусов мороза. Аномально холодную погоду наблюдают и в Курске: столбик термометра опустится до минус 13 градусов, что на 7-13 градусов ниже климатической нормы.

Поволжье: весенние минус 30

Зима задержалась в Приволжском федеральном округе, в регионе снегопады и сильные морозы, местами аномальные. По данным местного Центра геоинформационных систем, в Пермском крае впервые с 1999 года во второй половине марта температура воздуха упала ниже минус 30 градусов. "Почти на всей территории края минувшей ночью было холоднее минус 20 градусов. А 18 марта в Перми стал самым холодным днем для второй половины марта опять же с 1999 года", - рассказал специалист ГИС-центра Андрей Шихов.

Ночные морозы сохраняются в Ульяновской и Саратовской областях. Этой ночью температура воздуха в некоторых районах регионов опускалась до минус 20 градусов. В Саратовской области сильный снегопад - за ночь в регионе выпало шесть миллиметров осадков. В результате проезжая часть на некоторых дорогах сузилась вдвое, областной центр встал в километровых пробках.

В Удмуртии, по данным синоптиков, зима сохранится как минимум до конца недели. "Рекордов нет, но погода очень переменчивая", - сказала пресс-секретарь удмуртского гидрометцентра Алла Шумихина. Минувшей ночью столбик термометра опустился до минус 10-15 градусов, с утра в Ижевске солнечно, однако уже в четверг ожидается потепление, ветреная погода и сильный снегопад, а к субботе может снова резко похолодать до минус 12-17 градусов.

Ледяной дождь на юге

Зима вернулась в Волгоградскую область, в регионе минус 5-10 градусов, коммунальщики устраняют последствия прошедшего накануне ледяного дождя. При минус восьми градусов шел дождь, который на земле превращался в лед. Из- за гололеда в понедельник временно ограничивалось движение по двум федеральным трассам, в аэропорту приводили в порядок взлетно-посадочную полосу, из-за чего один из московских рейсов сел на ближайшем запасном аэродроме, в Астрахани. Во вторник непогода утихла, однако синоптики вновь обещают снег во второй половине дня.

В Ростовской области из-за снегопада и дождя с воскресенья движение пассажирского транспорта ограничили по одному из участков федеральной трассы "Дон". Ограничения до сих пор не сняты. Сейчас движение там затруднено. Во вторник сотрудники Главного сотрудники МЧС развернули восемь мобильных пунктов обогрева для помощи водителям на трассах из-за неблагоприятных погодных условий.

По прогнозу ростовского гидромета, такое состояние погоды пока сохраняется. На территории области во вторник ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега, местами гололед, метель. На дорогах гололедица, температура воздуха - около нуля градусов.