Верховный суд РФ признал законным приказ ФСБ о расшифровке сообщений в Telegram

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Верховный суд России отклонил иск руководства мессенджера Telegram с просьбой признать недействительным приказ ФСБ РФ, который устанавливает процедуру предоставления ведомству ключей для расшифровки электронных сообщений пользователей, передает корреспондент ТАСС.

"Административный иск компании Telegram Messenger LLP о признании недействующим приказа ФСБ от 19 июля 2016 года отклонить", - огласила постановление судья.

Представитель Telegram после оглашения судебного акта сообщил журналистам о намерении обжаловать его. "Мы по-прежнему считаем, что приказ ФСБ нарушает гражданские права, и будем обращаться с жалобой в апелляционную инстанцию", - сказал юрист компании.

Компания Telegram Messenger LLP (Великобритания) просила Верховный суд России признать приказ ФСБ от 19 июля 2016 года № 432 об утверждении порядка представления организаторами распространения информации в интернете данных, необходимых для декодирования электронных сообщений пользователей сети, недействующим и противоречащим требованию закона о необходимости судебного решения для доступа к переписке граждан.

В октябре 2017 года суд в Москве признал Telegram Messenger LLP виновной по ч. 2 ст. 13.31 КоАП РФ ("Неисполнение организатором распространения информации в интернете обязанности хранить и (или) предоставлять правоохранительным органам информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки сообщений, которыми обмениваются пользователи, а также информацию об этих пользователях") и оштрафовал компанию на 800 тыс. рублей. Данное решение было обжаловано, позднее районный суд признал его законным, после чего жалоба была направлена в Верховный суд.