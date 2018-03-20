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Песков призвал СМИ не перевирать фразу Макаревича, якобы грубо отозвавшегося о россиянах

Общество
20 марта, 12:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

При этом пресс-секретарь президента отметил, что в Кремле не собираются вступать в полемику с музыкантом

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. В Кремле не считают нужным вступать в полемику вокруг высказывания музыканта Андрея Макаревича о россиянах, но призывают СМИ не перевирать слова артиста. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать слова Макаревича.

"Вы неправильно процитировали [Макаревича]. Уж если это обсуждать, то надо цитировать дословно", - обратился Песков к журналистке, которая утверждала, будто музыкант напрямую назвал россиян "злобными дебилами".

"А в целом: это не наш вопрос, мы никак не хотели бы участвовать в этом обсуждении", - подчеркнул представитель Кремля.

18 марта Макаревич на своей страничке в Facebook написал, что при поездке в США его поразило, насколько американцы "спокойнее, веселее и добрее нас", высказав предположение, что "с нами происходит что-то ужасное". Отвечая на один из комментариев к записи, музыкант написал также: "Ей-богу, мне кажется они (речь идет о российском телевидении - прим. ТАСС) открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов".

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