Масленица по-испански: праздник огня в Валенсии

В Испании прошел ежегодный фестиваль Las Fallas. Праздник сравним с нашей Масленицей и знаменует конец зимы. Главное действие фестиваля — сжигание сделанных вручную больших фигур "фальяс". Это ростовые куклы, которые изображают героев сказок, мультсериалов, политиков и даже футболистов. В этом году особое внимание публики привлекали фигуры игроков "Барселоны" и мадридского "Реала" — Жерара Пике, Серхио Рамоса и Криштиану Роналду. Всего было сожжено более 300 композиций.

ТАСС/Ruptly

Праздник прошел при усиленных мерах безопасности из-за угрозы терактов. И даже порох, предназначенный для пиротехнического шоу, перевозился под охраной полиции. К счастью, едва ли не единственным громким правонарушением стало похищение с улиц Валенсии в ночь накануне фестиваля одной из фигур "фальяс" в виде собаки.