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Масленица по-испански: праздник огня в Валенсии

Общество
20 марта, 14:57 UTC+3

Традиционный фестиваль, на котором испанцы провожают зиму, завершился сжиганием огромных кукол

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© AP Photo/Alberto Saiz
© AP Photo/Alberto Saiz

© AP Photo/Alberto Saiz
© EPA-EFE/MANUEL BRUQUE
© AP Photo/Alberto Saiz
© AP Photo/Alberto Saiz

© AP Photo/Alberto Saiz

© EPA-EFE/MANUEL BRUQUE
© EPA-EFE/MANUEL BRUQUE
© EPA-EFE/MANUEL BRUQUE
© P Photo/Alberto Saiz
© P Photo/Alberto Saiz
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© AP Photo/Alberto Saiz
© AP Photo/Alberto Saiz

© AP Photo/Alberto Saiz
© EPA-EFE/MANUEL BRUQUE
© AP Photo/Alberto Saiz
© AP Photo/Alberto Saiz

© AP Photo/Alberto Saiz

© EPA-EFE/MANUEL BRUQUE
© EPA-EFE/MANUEL BRUQUE
© EPA-EFE/MANUEL BRUQUE
© P Photo/Alberto Saiz
© P Photo/Alberto Saiz

В Испании прошел ежегодный фестиваль Las Fallas. Праздник сравним с нашей Масленицей и знаменует конец зимы. Главное действие фестиваля — сжигание сделанных вручную больших фигур "фальяс". Это ростовые куклы, которые изображают героев сказок, мультсериалов, политиков и даже футболистов. В этом году особое внимание публики привлекали фигуры игроков "Барселоны" и мадридского "Реала" — Жерара Пике, Серхио Рамоса и Криштиану Роналду. Всего было сожжено более 300 композиций. 

ТАСС/Ruptly

Праздник прошел при усиленных мерах безопасности из-за угрозы терактов. И даже порох, предназначенный для пиротехнического шоу, перевозился под охраной полиции. К счастью, едва ли не единственным громким правонарушением стало похищение с улиц Валенсии в ночь накануне фестиваля одной из фигур "фальяс" в виде собаки. 

 

 

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