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Кадетский корпус откроют на базе Санкт-Петербургской консерватории

Общество
20 марта, 12:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Минкультуры и администрация Санкт-Петербурга прорабатывают вопрос о выделении здания для размещения кадетского корпуса

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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Кадетский корпус откроют на базе Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова. Об этом сообщил во вторник на встрече в ведомстве министр культуры РФ Владимир Мединский.

В структуре подведомственных Минкультуры вузов сейчас функционируют три музыкальных кадетских корпуса - в Московском институте культуры, Северо-Кавказском институте искусств, Краснодарском институте культуры.

"Есть перспектива открыть кадетский корпус при Санкт-Петербургской консерватории", - сказал Мединский.

Он напомнил, что ведомство несколько лет назад поставило амбиционную задачу - создать при подведомственных вузах небольшие кадетские корпуса. В Москве кадетский корпус открыли в 2015 году, в 2016 году - на Северном Кавказе, в 2017 - в Краснодаре.

Министр подчеркнул, что в кадетских корпусах не должно быть "крена в войну, все-таки мы министерство культуры", у ребят, прежде всего, должно быть "хорошее базовое классическое образование". В кадетских корпусах проходят обучение учащиеся 5 - 11 классов.

Как пояснили ТАСС в Минкультуры, кадетский корпус при консерватории Санкт-Петербурга планируют открыть к 2020 году. Сейчас с администрацией Санкт-Петербурга "разрабатывается вопрос о выделении здания для размещения кадетского корпуса".

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