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Патрушев: более 35% проб воды на Урале не соответствуют нормам

Общество
20 марта, 12:45 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 20, марта. /ТАСС

Секретарь Совбеза РФ также отметил, что на Уральский федеральный округ приходится более 20% от общего количества источников загрязнения атмосферы в России

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Вид реки Обь в Ханты-Мансийском автономном округе

Вид реки Обь в Ханты-Мансийском автономном округе

© Игорь Катаев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отметил неудовлетворительное качество питьевой воды на Урале. "В 2017 году более 35% проб питьевой воды из источников централизованного водоснабжения [в Уральском федеральном округе] не соответствовали санитарно-химическим требованиям", - заявил он на совещании в Екатеринбурге.

По словам Патрушева, это во многом связано со значительном загрязнением реки Оби и ее притоков. Говоря об экологии на Урале, секретарь Совбеза обратил внимание, что на округ приходится более 20% от общего количества источников загрязнения атмосферы в России. При этом концентрация загрязняющих веществ в атмосфере на Урале в 2017 году превышала среднероссийские значения, а хуже всего ситуация обстоит в Свердловской и Челябинской областях.

Говоря о защите населения от чрезвычайных ситуаций, Патрушев констатировал, что система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 в промышленную эксплуатацию введена на Урале только в одном регионе - Ханты-Мансийском автономном округе. Также он потребовал уделить особое внимание устойчивому функционированию автоматизированных средств централизованного оповещения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. Пока этой системой охвачено только 85,5% населения округа.

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Темы
Челябинская область Свердловская область Ханты-Мансийский автономный округ
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