В детских садах НАО ввели карантин по гриппу и ОРВИ

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Дополнительные меры по профилактике заболеваемости ОРВИ в детских садах ввели в Ненецком автономном округе с 19 марта в связи с превышением эпидемических порогов на 81,7%. Соответствующее постановление разместили на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"Ввести с 19 марта 2018 года в Ненецком автономном округе комплекс режимно-ограничительных мероприятий, в связи с превышением эпидемического порога заболеваемости населения округа ОРВИ. Комплекс дополнительных мероприятий должен быть максимально ориентирован на воспитанников детсадов" - говорится в документе

С 20 по 26 марта из-за роста заболеваемости ОРВИ образовательный процесс полностью приостановили в одном детском саду и трех группах в двух детских садах округа.