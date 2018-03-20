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В детских садах НАО ввели карантин по гриппу и ОРВИ

Общество
20 марта, 13:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, эпидпорог в округе превышен на 81,7%

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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Дополнительные меры по профилактике заболеваемости ОРВИ в детских садах ввели в Ненецком автономном округе с 19 марта в связи с превышением эпидемических порогов на 81,7%. Соответствующее постановление разместили на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"Ввести с 19 марта 2018 года в Ненецком автономном округе комплекс режимно-ограничительных мероприятий, в связи с превышением эпидемического порога заболеваемости населения округа ОРВИ. Комплекс дополнительных мероприятий должен быть максимально ориентирован на воспитанников детсадов" - говорится в документе

С 20 по 26 марта из-за роста заболеваемости ОРВИ образовательный процесс полностью приостановили в одном детском саду и трех группах в двух детских садах округа.

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