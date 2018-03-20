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"Аэрофлот" опроверг сообщения об алкогольном опьянении пилота рейса Казань - Москва

Общество
20 марта, 13:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Медицинская экспертиза не выявила признаков алкогольного опьянения, заявили в компании

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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" опровергла сообщения СМИ о том, что пилот воздушного судна рейса Казань - Москва находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом ТАСС сообщили во вторник в самой авиакомпании.

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"Пилот прошел медицинскую экспертизу в ГАУЗ "Республиканский наркологический диспансер министерства здравоохранения Республики Татарстан", -  отметили в компании. В "Аэрофлоте" добавили, что справка об отсутствии признаков алкогольного опьянения прилагается.

Ранее Mash сообщил, что в Казани самолет "Аэрофлота" задержали на шесть часов из-за того, что его пилот был пьян. Airbus 320 выполнял рейс №1279 и должен был вылететь в Шереметьево 17 марта в 7:00 мск.

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